Ulusal Kanal'da bu akşam: Kutlu Yürüyüşte Yeni Görevler!

Ulusal Kanal ekranlarında yayınlanan "Ulusal Özel" programı, bu akşam "Kutlu Yürüyüşte Yeni Görevler" başlığıyla izleyiciyle buluşacak. P

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ulusal Kanal'da bu akşam: Kutlu Yürüyüşte Yeni Görevler!
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Ulusal Kanal ekranlarında yayınlanan "Ulusal Özel" programı, bu akşam "Kutlu Yürüyüşte Yeni Görevler" başlığıyla izleyiciyle buluşacak. Programın sunuculuğunu Ulusal Kanal Genel Müdürü Çağdaş Cengiz üstlenecek.

Programın konukları arasında; Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel, müzikolog Ekrem Ataer, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel ve Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan yer alacak.

"Ulusal Özel", 29 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.30'da Ulusal Kanal'da canlı olarak yayınlanacak.

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