Ehliyeti olanlar dikkat! Son tarih belli oldu

Eski tip sürücü belgeleri, 31 Temmuz 2025'te geçerliliğini yitirecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlara yoğunluktan etkilenmemek için erken randevu almalarını tavsiye etti. İşte tüm ayrıntılar...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ehliyeti olanlar dikkat! Son tarih belli oldu
Yayınlanma:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, 2016 yılı öncesinde düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresinin 31 Temmuz 2025'te sona ereceğini hatırlattı.

Son Tarih: 31 Temmuz 2025

Açıklamada, 2016 yılı öncesinde alınan sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Bu değişim, 31 Temmuz 2025 tarihinden itibaren eski tip ehliyetlerin geçerliliğini kaybetmesi ve bu belgelerle araç kullanılmasının mümkün olmaması anlamına geliyor.

Yetkililer, işlemlerin son güne bırakılmaması gerektiğini, çünkü zaman daraldıkça nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanabileceğini belirtti.

Randevu Almak İçin Ne Yapmalısınız?

Randevu almak için şu yöntemler kullanılabilir:

ALO 199 Çağrı Merkezi üzerinden,
randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden,
e-Devlet Kapısı aracılığıyla.
Bu yöntemlerle vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemlerini kolayca yapabilirler.

Depremler neden artıyor? Jeoloji Mühendisi Tatar açıkladıDepremler neden artıyor? Jeoloji Mühendisi Tatar açıkladıYurt
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Son fırsatİslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Son fırsatEkonomi
ehliyet ehliyet yenileme
Günün Manşetleri
Vatan Partisi'nden devrimci çözüm
Meteoroloji birçok il için fırtına uyarısı yaptı
Deprem sonrası fahiş fiyat skandalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
İstanbul'daki depremlerde okullar hasar aldı mı?
68 ilde siber suç operasyonu
Mehmet Uçum sokak eylemlerine dikkat çekti!
Elazığ’da deprem oldu
Ali Yerlikaya duyurdu!
iBB soruşturmasında 3 ilde operasyon
Çok Okunanlar
Faiz artışı sonrası yarış kızıştı Faiz artışı sonrası yarış kızıştı
İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Son fırsat İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı: Son fırsat
Meteoroloji uyardı: Yarın bu illerde fırtına kopacak! Meteoroloji uyardı: Yarın bu illerde fırtına kopacak!
Depremler neden artıyor? Jeoloji Mühendisi Tatar açıkladı Depremler neden artıyor? Jeoloji Mühendisi Tatar açıkladı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum