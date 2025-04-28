Ehliyeti olanlar dikkat! Son tarih belli oldu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, 2016 yılı öncesinde düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresinin 31 Temmuz 2025'te sona ereceğini hatırlattı.

Son Tarih: 31 Temmuz 2025

Açıklamada, 2016 yılı öncesinde alınan sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. Bu değişim, 31 Temmuz 2025 tarihinden itibaren eski tip ehliyetlerin geçerliliğini kaybetmesi ve bu belgelerle araç kullanılmasının mümkün olmaması anlamına geliyor.

Yetkililer, işlemlerin son güne bırakılmaması gerektiğini, çünkü zaman daraldıkça nüfus müdürlüklerinde yoğunluk yaşanabileceğini belirtti.

Randevu Almak İçin Ne Yapmalısınız?

Randevu almak için şu yöntemler kullanılabilir:

ALO 199 Çağrı Merkezi üzerinden,

randevu.nvi.gov.tr internet adresi üzerinden,

e-Devlet Kapısı aracılığıyla.

Bu yöntemlerle vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemlerini kolayca yapabilirler.