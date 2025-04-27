Son dakika! Elazığ’da deprem oldu
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre illerde de hissedilirken, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’ın Sivrice ilçesinde saat 21.09’da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin, yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Sarsıntı Elazığ merkezinin yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar tedbir amaçlı açık alanlara çıktı.