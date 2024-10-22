Orman yangını: Dalaman ilçesinde hızla müdahale ediliyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir orman yangını patlak verdi. Akkaya Vadisi'ndeki ormanlık alanlarda, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Orman yangını: Dalaman ilçesinde hızla müdahale ediliyor
Yayınlanma:

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir orman yangını patlak verdi. Akkaya Vadisi'ndeki ormanlık alanlarda, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına müdahale ediliyor.

İhbar üzerine, bölgeye hava araçlarıyla birlikte arazözler ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem hava hem de kara operasyonları gerçekleştiriyor.

ABD seçimleri resmen başladıABD seçimleri resmen başladıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

muğla Dalaman orman yangını
Günün Manşetleri
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına Perinçek'ten yanıt
Erdoğan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülen’in ölümüne ilk yorum
İşte FETÖ elebaşı Gülen'in İstanbul'daki kabarık suç listesi
Bahçeli’nin Öcalan çağrısına DEM Parti’den ilk yanıt geldi!
MHP eliyle Öcalan'a af çağrısı
7 ilde DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Bakanlık açıkladı
MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon
Resmi Gazete'de bugün: 22 Ekim 2024
Çok Okunanlar
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına Perinçek'ten yanıt Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına Perinçek'ten yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülen’in ölümüne ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gülen’in ölümüne ilk yorum
Emekliler dikkat: O bankalar 20 bin lira promosyon veriyor Emekliler dikkat: O bankalar 20 bin lira promosyon veriyor
Bahçeli’nin Öcalan çağrısına DEM Parti’den ilk yanıt geldi! Bahçeli’nin Öcalan çağrısına DEM Parti’den ilk yanıt geldi!
MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmasına operasyon