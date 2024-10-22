Orman yangını: Dalaman ilçesinde hızla müdahale ediliyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir orman yangını patlak verdi. Akkaya Vadisi'ndeki ormanlık alanlarda, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangına müdahale ediliyor.

İhbar üzerine, bölgeye hava araçlarıyla birlikte arazözler ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem hava hem de kara operasyonları gerçekleştiriyor.