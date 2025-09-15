Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’a gitti: İİT-Arap Ligi Zirvesi için Doha’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TC-TRK uçağıyla saat 11.00’de İstanbul’dan havalanarak Katar’a gitti. Erdoğan’ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Halit Yerebakan eşlik etti.

Erdoğan’ı Uluslararası Hamad Havalimanı’nda, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman Al Sani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ve büyükelçilik mensupları karşıladı.

Zirve, bölgesel iş birliği ve uluslararası diplomasi açısından kritik bir toplantı olarak öne çıkıyor.