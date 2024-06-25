Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: Dayanışma mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağıstan'daki terör saldırısı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü dayanışma mesajı verdi..

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü: Dayanışma mesajı verdi
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Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırılarının ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus halkına taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerinde bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede; Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırıları ele alındı.

ÇATIŞMALARIN SONA ERMESİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadıklarını belirterek, yaşamını yitirenler için Rus halkına taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalamaya devam edeceğini söyledi.

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