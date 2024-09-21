Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ile görüşmeye hazırız"

İsrail’in, Gazze’nin ardından saldırıları Lübnan’a genişletmesi, Türkiye ve Suriye’ye yönelik savaş tehdidini arttırdı.



Ankara, İsrail’in saldırganlığının, bölgesel savaşı tetikleyebileceği uyarısını her platformda dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Salı günü bir kez daha Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşacak. New York’ta, liderlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.



Erdoğan’ın ABD ziyaretinde, Suriye konusu da önemli bir gündem maddesi olacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika’ya hareketi öncesinde bir kez daha Şam yönetimine sıcak mesajlar gönderdi. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’a yüz yüze görüşme çağrısını yineleyen Erdoğan, “Şam’dan yanıt bekliyoruz” dedi.



Erdoğan’ın, bir gazetecinin Suriye ile diyalog konusundaki sorusuna verdiği yanıt da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, New York’ta ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelip gelmeyeceği de merak konusuydu. Erdoğan, programında Biden ile ikili görüşmesinin olmadığını söyledi.