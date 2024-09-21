Eker'den işçi kıyımı

Yüzde 50'si Fransız olan Eker Süt Ürünleri Fabrikası, işten çıkardığı işçilerle ilgili açıklama yaptı. Emekçilerin sendikal gerekçelerle değil yetersiz oldukları için işlerine son verildiği söyledi.

Lale Delidağ Lale Delidağ
Eker'den işçi kıyımı
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 Ancak Tekgıda-İş Sendikası atılan işçilerin 8-10 yıldan beri firmada çalıştığını ve haklarında hiç tutanak olmadığı belirtti. Emekçilerin işe iade edilmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.

Bursa'da faaliyet yürüten Eker Süt Ürünleri Fabrikası 3 emekçinin işine son verdi, Tekgıda-İş Sendikası fabrika önünü eylem alanına çevirdi. Çıkan haberler üzerine fabrikadan açıklama geldi.

Eker işvereni Ulusal Kanal'a yaptığı açıklamada, bu işçilerin yetersiz olduğu için işten çıkarıldığını söyledi. Ancak Tekgıda-İş Sendikası tam tersini açıkladı. Atılan 3 emekçinin sendikal örgütlenmede öncü olduğunu, 8-10 yıldan fazla fabrikada çalıştıklarını belirtti. Emekçilerin yetersiz olduklarına dair bir uyarı ya da tutanak olmadığı kaydedildi. Eker işverenei ise bu açıklamalara yanıt veremedi.

Tek Gıda İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Suat Karlıkaya, Eker'in açıklamasının doğru olmadığını 6 Ekim Pazar günü saat 11.00’de Bursa Eker meydanında eylem yapacaklarını duyurdu.

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