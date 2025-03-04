Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin AB üyeliğini stratejik öncelik olarak vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16'ncı Geleneksel Büyükelçiler İftarı'nda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği üyeliğinin Türkiye'nin uzun vadeli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı:

"Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimizi stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz."

Erdoğan, Türkiye'nin AB'nin dışında kalması durumunda Avrupa'nın küresel bir aktör olmasının giderek imkansız hale geleceğini de sözlerine ekledi:

"Türkiye'nin hak ettiği şekilde yer almadığı bir Avrupa'nın küresel bir aktör olarak varlığını sürdürmesi giderek imkansız hale geliyor."

ÖNEMLİ UYARILAR

Dr. Barış Adıbelli, Avrupa Birliği'nin güvenlik kaygıları nedeniyle Türkiye ile daha yakın ilişkilere girdiğini belirtti. Bununla birlikte, Avrupa ile Türkiye'nin tarihsel olarak genellikle karşı cephelerde yer aldığını hatırlattı:

"Biz Avrupa'yla her zaman karşı cephelerde olan ülkeleriz. Hiçbir zaman omuz omuza bir yerde durmadık. Osmanlı döneminde de büyük mücadeleler verdik ve nihayetinde Osmanlı'yı Avrupa yıkmıştır. Bugün de aynı mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti olarak veriyoruz."

Adıbelli, Avrupa Birliği’nin güvenlik kaygıları nedeniyle Türkiye'ye yaklaşmasının ardında tehlikeli bir strateji olabileceğine dikkat çekti. Avrupa'nın Türkiye'yi Rusya'ya karşı kullanma planı üzerinde durulabileceğini belirtti:

"Avrupa Birliği yeni bir Ukrayna arıyor. Biz Türkiye olarak yeni bir Ukrayna olmayacağız. O Rus savaş uçağının düşürülmesi meselesi, ABD, NATO ve Türkiye'yi Suriye üzerinden Rusya ile savaştırma ve bu işin içine NATO'yu da sokarak Rusya’yı zayıflatma projesiydi. Ancak Türkiye bu oyunu bozdu."

Adıbelli, Türkiye'ye yönelik dış müdahalelerin bu planları bozduğuna ve Türkiye'nin bu jeopolitik tuzağa düşmeyeceğine inandığını da sözlerine ekledi:

"15 Temmuz darbe girişimi Türkiye’yi cezalandırma amacı taşıyordu. Bu plan başarısız olunca Avrupa, bu sefer Ukrayna ile benzer bir strateji izlemeye çalıştı. Ama Türkiye bu tuzağa düşmeyecek."