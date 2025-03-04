CHP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinde hile yapıldığı ve seçim kanununa aykırı işlemler gerçekleştirildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
CHP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinde usulsüzlük yapıldığına ve seçim kanununa aykırı işlemler gerçekleştirildiğine dair iddialarla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nde, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yarıştı. Seçimde 342 oy alan Özgür Çelik, rakibi Cemal Canpolat’ı 32 oy farkla geride bırakarak CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

Çelik’in kazandığı kongrede, yönetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri ile kurultay delegeleri de belirlenmişti. Seçime ilişkin iddiaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında, usulsüzlük iddiaları detaylı şekilde incelenecek.

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