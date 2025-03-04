İnan Kıraç'ın evliliği iptal olacak mı? Mahkemeden kritik karar

87 yaşındaki İnan Kıraç, Aralık 2024’te 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlenmişti. Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek, evliliğin iptali için Anadolu 18. Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Başvurusunda, Kıraç’a özel bir hastanede verilen raporun gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Mahkeme, iddiaların incelenmesi için Kıraç’ı Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. 26 Şubat’ta Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu’na çıkan Kıraç’a bir dizi nörolojik test uygulandı. Hazırlanan raporda, iş insanının fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve kendisine vasi atanması gerektiği belirtildi. Bunun üzerine mahkeme, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetini kaldırarak Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin’i geçici vasi olarak atadı.

Bugün Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde görülen davaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme, Kıraç’a ait taşınır mallar, banka hesapları, şirket hisseleri ve fonlarına vesayet tedbir şerhi konulmasına karar verdi.

Ayrıca, devam eden vasilik davasının sonucunun beklenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Dava dosyasına gizlilik kararı getirildi.