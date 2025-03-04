Bilirkişi davasında karar: Tüm gazetecilere beraat

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın toplantısının ardından Halk TV’de bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz kayda alınarak yayınlanması üzerine "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Bu kapsamda Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanırken, program koordinatörü Kürşad Oğuz ve gazeteciler Barış Pehlivan ile Seda Selek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Davanın ilk duruşması bugün İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanıklar Seda Selek, Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Serhan Asker ile sanık avukatları duruşmaya katıldı. Suat Toktaş ise cezaevinden mahkeme salonuna getirildi.

Tutuksuz sanık Seda Selek, mahkemeye verdiği savunmada 23 yıldır gazetecilik yaptığını belirterek, "Ekrem İmamoğlu’nun basın açıklaması gecikince biz de canlı yayında verdik. Açıklama sonrası program akışımız değişti ve rejiden önemli bir konu olduğu söylendi. Bilirkişi ile yapılan ses kaydının ekrana verileceğini o an öğrendim. Bu tamamen gazetecilik faaliyetidir" dedi.

Kürşad Oğuz da savunmasında gazetecilik refleksiyle hareket ettiğini vurgulayarak, "30 yıllık gazeteciyim, haberin doğruluğunu teyit etmek adına konuşmayı kayda aldım. Bilirkişi, konuşmasının bir gazeteciyle yapıldığını biliyordu. Bizim amacımız objektif gazetecilik yapmaktı" ifadelerini kullandı.

Barış Pehlivan ise yaptığı konuşmada, "Ekrem İmamoğlu’nun basın toplantısını takip ettikten sonra bilirkişiye ulaşarak hakkındaki iddiaları sordum. Bilirkişinin benimle konuşmak istemediğine dair bir beyanı olmadı. Gazetecilik yaptığım için yargılanıyorum" dedi.

Tutuklu sanık Suat Toktaş ise savunmasında kaçma şüphesiyle tutuklanmasının haksız olduğunu belirterek, "34 gündür tutukluyum. Eğer kaçacak olsaydım, arkadaşlarım gözaltına alındığında kaçardım. Ancak işimin başındaydım. Burada yargılanan gazeteciliktir" ifadelerini kullandı.

Savcılık mütalaasında, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz için 6 ila 14 yıl, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker için ise 4 ila 9 yıl hapis cezası talep etti. Ayrıca, Suat Toktaş’ın tutukluluğunun devamı istendi.

Ancak mahkeme heyeti, tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi. Suat Toktaş da tahliye edildi.