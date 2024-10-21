Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha’yı ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Resmi bir ziyaret kapsamında Türkiye'de bulunan Sybiha ile gerçekleştirilen görüşme basına kapalı olarak yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bu görüşmeye ilişkin fotoğrafları paylaştı.