Festivalde çıkan çatışmalarda 13 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde iki grup arasında çıkan çatışmalar sonucunda 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Festivalde çıkan çatışmalarda 13 kişi hayatını kaybetti
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Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, yaptığı açıklamada, dün Awka South bölgesinde düzenlenen bir festival sırasında şiddet olaylarının yaşandığını belirtti.

İkenga, bu olaylarda 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti. Olayların ardından bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve bir soruşturma başlatıldığını aktardı.

Ayrıca, yaşanan şiddet olayları nedeniyle bölgeye sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Ülkenin güneyindeki eyaletlerde, doğal kaynakların paylaşımında yaşanan sorunlar nedeniyle zaman zaman benzer şiddet olayları yaşanabiliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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