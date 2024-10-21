Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya adli kontrol şartı: 'Hayasızca hareketler' soruşturması

Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesinde düzenlenen "Hayasızca Hareketler" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılan Dilan Polat ve Sıla Doğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun, sosyal medyada paylaşılan videolarında sergiledikleri davranışlar gerekçesiyle haklarında "hayasızca hareketler" suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştı.

DİLAN POLAT VE SILA DOĞU ADLİYEYE GETİRİLDİ

Bir süre önce kara para aklama suçlamasıyla yargılandıkları davada tahliye edilen Dilan Polat ve Sıla Doğu’nun gözaltına alındığı öğrenildi. İki ismin, İstanbul Adalet Sarayı'nda savcıya ifade vermek üzere Çağlayan’a getirildiği belirtildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

TCK'nın 225. maddesine göre "Hayasızca Hareketler" suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Sıla Doğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.