Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya adli kontrol şartı: 'Hayasızca hareketler' soruşturması

Bir eğlence mekanında sergiledikleri davranışlar nedeniyle haklarında "hayasızca hareketler" suçlamasıyla re’sen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve Sıla Doğu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya adli kontrol şartı: 'Hayasızca hareketler' soruşturması
Yayınlanma:

Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesinde düzenlenen "Hayasızca Hareketler" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılan Dilan Polat ve Sıla Doğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun, sosyal medyada paylaşılan videolarında sergiledikleri davranışlar gerekçesiyle haklarında "hayasızca hareketler" suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştı.

DİLAN POLAT VE SILA DOĞU ADLİYEYE GETİRİLDİ

Bir süre önce kara para aklama suçlamasıyla yargılandıkları davada tahliye edilen Dilan Polat ve Sıla Doğu’nun gözaltına alındığı öğrenildi. İki ismin, İstanbul Adalet Sarayı'nda savcıya ifade vermek üzere Çağlayan’a getirildiği belirtildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

TCK'nın 225. maddesine göre "Hayasızca Hareketler" suçundan soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Sıla Doğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Arnavutluk Eski Cumhurbaşkanı Meta gözaltındaArnavutluk Eski Cumhurbaşkanı Meta gözaltındaDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

dilan polat sıla doğu kimdir adli kontrol şartıyla serbest
Günün Manşetleri
Erdoğan ve Putin BRICS Zirvesi’nde buluşuyor
PKK/PJAK'A karşı İran-Türkiye ortaklığı
Hizbullah ve Kassam'dan İsrail'e peş peşe saldırılar
Özgür Özel'den terör tutuklusu Demirtaş'a ziyaret
MSB'den Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama
Özgür Özel'den Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama
Bakan Ali Yerlikaya'dan FETÖ'yle mücadele açıklaması
Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşının ölümü hakkında açıklama
Bakan Yılmaz Tunç'tan Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
FETÖ'de Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek? FETÖ'de Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek?
Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşının ölümü hakkında açıklama Bakan Fidan'dan FETÖ elebaşının ölümü hakkında açıklama
Fethullah Gülen öldü Fethullah Gülen öldü
Özgür Özel'den Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama Özgür Özel'den Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama
Almanya'dan Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı mı gönderilecek? Almanya'dan Türkiye'ye uçaklarla sığınmacı mı gönderilecek?