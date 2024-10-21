Arnavutluk Eski Cumhurbaşkanı Meta gözaltında

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kosova'dan dönen Meta'nın aracının seyir halindeyken durdurulduğu ve polis ekipleri tarafından araçtan indirildikten sonra gözaltına alındığı görüldü. Arnavutluk polisi ile uluslararası iş birliği içerisinde yürütülen soruşturmada, Meta’nın evine ve ofisine baskın düzenlenerek, çeşitli belgelere ve elektronik cihazlara el konulduğu bildirildi.

DESTEKÇİLERİNDEN ‘KOMPLO’ SUÇLAMASI

Meta’nın gözaltına alınması, destekçileri tarafından siyasi bir komplo olarak nitelendirilirken, muhalifler bu durumu yargının nihayet harekete geçmesi olarak değerlendirdi. Hükümet yetkilileri ise, soruşturmanın bağımsız yargı organlarının kararıyla yürütüldüğünü açıkladı.

5 YIL CUMHURBAŞKANLIĞI YAPTI

Ilir Meta hakkında, yolsuzluk, kara para aklama ve mal varlığını gizleme suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Meta, görev süresi boyunca yurtdışındaki hesaplar üzerinden yasa dışı para transferleri yapmak ve siyasi nüfuzunu kullanarak haksız kazanç sağlamakla itham ediliyor. 55 yaşındaki Meta, 2017-2022 yılları arasında Arnavutluk Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. Ayrıca, Arnavutluk’un önde gelen partilerinden biri olan Özgürlük Partisi'nin lideri olarak da bilinen Meta, 1999-2002 yılları arasında Başbakanlık yapmış ve Meclis Başkanı olarak da görev almıştı. Siyasi kariyeri boyunca birçok kez yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Meta ve destekçileri, bu iddiaları her zaman reddetmişti.