Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışına kıyasla 139,22 puan gerilerken, toplam işlem hacmi ise 61,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,08, holding endeksi ise yüzde 1,91 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,59 ile ulaştırma olurken, en fazla kayıp yüzde 4,20 ile spor sektöründe yaşandı.

Küresel piyasalarda bu hafta açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde olumsuz bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde sakin bir veri akışı olacağını, yurt dışında ise ABD’de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.550 puan seviyeleri destek, 8.900 ve 9.000 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.