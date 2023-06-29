Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Kurban Bayramı mesaisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Kurban Bayramı'nın 2. gününde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'den Kurban Bayramı mesaisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı'nın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular da ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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