Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prens Fumihito’dan dostluk mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret için Türkiye’ye gelen Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle karşıladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prens Fumihito’dan dostluk mesajı
Yayınlanma:

Törende, iki ülkenin bayrakları önünde tokalaşan Erdoğan ve Prens Fumihito, basına poz verdi. Kabul sırasında İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Japon heyeti de hazır bulundu.

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki için istenen ceza açıklandıEski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki için istenen ceza açıklandıGündem
japonya cumhurbaşkanı erdoğan
Günün Manşetleri
"Halep'i almak, Diyarbakır'ı vermektir! Suriye bölündüğü an, ABD ve İsrail Kürdistan'ı kurar"
"PKK ve HTŞ İsrail'in piyonudur!"
Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü
Antalya'da şiddetli deprem
9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında sıcak gelişme
MHP'li isimden Özgür Özel'e sert tepki
Güney Kore'de sıkı yönetim kaldırılıyor mu?
Terör örgütüne "Gürz" darbesi
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Baskonia'ya kaybetti
Çok Okunanlar
Tarihte bugün: 4 Aralık'a damga vuran olaylar Tarihte bugün: 4 Aralık'a damga vuran olaylar
Almanya'dan çarpıcı Türkiye açıklaması Almanya'dan çarpıcı Türkiye açıklaması
Antalya'da şiddetli deprem Antalya'da şiddetli deprem
2 genç kızı öldürmüştü: Ümitcan Uygun'un cezası onandı 2 genç kızı öldürmüştü: Ümitcan Uygun'un cezası onandı
Terör örgütüne "Gürz" darbesi Terör örgütüne "Gürz" darbesi