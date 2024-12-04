Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prens Fumihito’dan dostluk mesajı

Törende, iki ülkenin bayrakları önünde tokalaşan Erdoğan ve Prens Fumihito, basına poz verdi. Kabul sırasında İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Japon heyeti de hazır bulundu.