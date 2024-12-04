Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki için istenen ceza açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mahruki’nin sosyal medya paylaşımlarında yer alan ifadelerle halkta endişe, korku veya panik yaratmayı amaçladığı öne sürüldü.

İddianamede, bu paylaşımların içeriği ve görüntülenme sayılarının kamu barışını bozma potansiyeline sahip olduğu belirtilerek, Mahruki’nin “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.