Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki için istenen ceza açıklandı
Sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 20 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mahruki’nin sosyal medya paylaşımlarında yer alan ifadelerle halkta endişe, korku veya panik yaratmayı amaçladığı öne sürüldü.
İddianamede, bu paylaşımların içeriği ve görüntülenme sayılarının kamu barışını bozma potansiyeline sahip olduğu belirtilerek, Mahruki’nin “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı