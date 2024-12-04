Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Halep'i almak, Diyarbakır'ı vermektir! Suriye bölündüğü an, ABD ve İsrail Kürdistan'ı kurar"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da yayınlanan Çıkış Yolu programında Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Doğu Perinçek, Ngazete Genel Yayın Yönetmeni Nuray Başaran, TV5 Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz ve Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan'ın sorularını yanıtladı.

Doğu Perinçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadan bazı pasajlar okudu.

"Devlet Bahçeli'nin bugünkü konuşmasıyla ilgili bir cümle söyleme ihtiyacı duyuyorum. O da şu: Halep'i almaya kalkarsanız Diyarbakır'ı verirsiniz" diyen Doğu Perinçek, şöyle devam etti:

"Yeni bir harita söylemi başladı. Sayın Devlet Bahçeli de o coğrafyanın yeniden bölüneceğini ifade ediyor. Bu Türkiye'yi tuzağa götüren bir konuşma. Hangi tuzağa? Türkiye ile Suriye'yi karşı karşıya düşman kurumlara oturtuyor. Suriye'yi açıkça hedef alıyor ve Halep'i falan alacağız dedikten sonra Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsediyor. Halep neresi? Suriye'nin parçası. Kaldı mı toprak bütünlüğü Suriye'nin? Konuşmasında İran ve Rusya'yı da hedef alıyor. Toplam olarak baktığımız zaman İran'ı, Rusya'yı, Suriye'yi o coğrafyada, bölgemizde hedef aldığınız zaman bu saflaşmada hangi cepheye düşersiniz? Amerika İsrail cephesine! Zaten Sayın Devlet Bahçeli artık açık açık söylemek zorundayız. Ekim ayında o muhatap kabul ettiği andan itibaren Abdullah Öcalan'ın hatta öyle bir muhatap ki getirdi TBMM kürsüsüne çıkarttı, olacak iş değil zaten ama orada bir şey var. Israr, iddia ve bir aşırılık var. Muhatap alınması için bir aşırılık... Mesela dese ki 'Türk devleti ona talimat verir, o İmralı'dan açıklama yapar' olabilir. Ama Meclis kürsüsüne getiriyor. Muhatap kabul ediyor, gidiyor DEM'lilerin elini sıkıyor. DEM'lilerin elini sıktığınız an Anayasa Mahkemesi'ne 'Bunları kapatmayacaksın' diyorsun."

"TÜRKİYE HALEP'İ ALIRSA KÜRDİSTAN KURULUR"

"Halep'i Türkiye almaya kalktığı an bu şu demektir; Suriye'nin toprak bütünlüğü kalmıyor, parçalanıyor. Türkiye Halep'i alırsa orada Kürdistan kurulur. Bakın bu bir denklemdir, matematiktir. Suriye'yi parçaladınız mı, diyelim ki bir parçasını Türkiye aldı. O zaman ne olur? Suriye'yi parçaladığınız zaman Halep'i diyelim Türkiye'ye verdiler. Orada da Kürdistan kurulur ve o Kürdistan, Rusya'yı İran'ı ve Suriye'yi düşman ilan ettiğiniz için Türkiye'yi yalnız bırakıyorsunuz ve o zaman o Kürdistan, Diyarbakır'ı da alır."

"TÜRKİYE'Yİ TUZAĞA İTMEKTİR"

"Devlet Bahçeli'ye kalırsa Rusya düşman, İran düşman, Suriye düşman. Türkiye yalnız. O zaman Amerika ve İsrail'in ikinci İsrail planı yani Kürdistan planı hayata geçer. Çünkü siz bulunduğumuz coğrafyada yanınıza bölge ülkelerini almadan Amerika ve İsrail'le başbaşa kalacaksınız. Karşıda Amerika getirmiş. Bu proje parçası olarak bütün Yunanistan kıyılarına ta Dedeağaç'tan başlayarak Girit'e kadar üslerini kurmuş, tanklarını yerleştirmiş, uçaklarını yerleştirmiş. Siz Rusya'yı hedef alıyorsunuz, İran'ı hedef alıyorsunuz, Suriye'yi hedef alıyorsunuz. Amerika Yunanistan İsrail ittifakı karşısında Türkiye'ye yapayalnız kalıyor. Devlet Bahçeli'nin bu söyledikleri Türkiye'yi bir tuzağa itmektir ve Kürdistan'ın kurulması projesine boylu boyunca Türkiye'yi itmektir. Başka bir şey değildir."

"Halep'i almak"

Diyarbakır'ı vermektir!



Suriye bölündüğü an, ABD ve İsrail Kürdistan’ı kurar. pic.twitter.com/Orqa1oJxSr — Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) December 4, 2024

SURİYE'Yİ PARÇALAMA PLANI

"HTŞ'nin arkasında kesinlikle Türk ordusu yok ama Türkiye Devlet Bahçeli'nin burada ifade ettiği stratejiye girerse yani Beşar Esad'ı düşman ilan ederse dönüyor dolaşıyor Esad bitmiştir, ölümcüldür, yoktur, dörtte üçünde hakimiyeti kaybetmiştir, o coğrafya yeniden şekillenecek diyor. Bu ne demek? Suriye'yi parçalama planında biz varız diyor. Bunu ilan ettiği an Devlet Bahçeli şu anda HTŞ'nin müttefikidir. Bakın şu konuşma HTŞ'nin yanından yapılan bir konuşma."

"BAHÇELİ HTŞ'NİN MÜTTEFİKİ"

"HTŞ ne yapıyor? Diyor ki ben Esad yönetimini yıkacağım diyor değil mi? Hatta elimden gelirse Şam'a kadar gideceğim. Orayı alacağım diyor. Devlet Bahçeli ne diyor? Beşer Esad yönetimi zaten ülkenin dörtte üçünü kaybetmiş, yıkılacak ve o coğrafya yeni baştan şekillendirilecektir. Yeni baştan aslına dönecektir diyor. Aslına dönecektir derken bir Fetih iddiası da ortaya çıkacak, zaten Fetih suresi falan o o tür aksesuarlar da var onda. Dolayısıyla Devlet Bahçeli HTŞ'nin müttefikidir. Bakın beni HTŞ'nin terör örgütü olması çok ilgilendirmiyor ama şu ilgilendiriyor. HTŞ Amerika ve İsrail'in güdümünde Suriye'yi parçalama piyonudur. Suriye'yi parçaladığınız zaman orada kesinlikle bir Kürdistan olur. Yani Suriye parçalandığı zaman Kürdistansız bir parçalanmış Suriye olmaz. Bu arada Türkiye'ye şu havuç uzatılıyor, Halep'i alın hatta Kürdistan'ın hamisi siz olun, koruyucusu olun, size petrol de verelim."

"TÜRKİYE DÜŞMANI KONUŞMA"

"Yani Kürdistan'ın hamisi olurken aynı zamanda petrol de verelim. Bu Turgut Özal zamanında Türkiye'nin önüne getirilen Türkiye himayesinde Kürdistan planı. Dolayısıyla burada evet Türk ordusu HTŞ'nin arkasında yok ama Devlet Bahçeli HTŞ'nin dostu, müttefiki, cephe arkadaşı. Devlet Bahçeli aynı zamanda kim? Sayın Tayyip Erdoğan'ın, hükümetin ortağı, yani hükümette doğrudan yer almasa bile Türkiye'yi Cumhur ittifakı yönetiyor diyorlar. Türkiye bu beladan kurtulmak zorunda. Bakın Halep'i alalım dediğiniz zaman bu stratejide bu saflaşmada matematik olarak Türkiye Diyarbakır'ı verir. Rusya karşında, İran karşında, Suriye zaten düşmanın. Bütün Arap dünyasını zaten karşına alıyorsun. Amerika ve İsrail'in yanına düştüğün için Filistin karşında. Senin dostun kim? Amerika'nın İsrail'in güdümüne giriyorsun. Amerika İsrail'in bölgedeki planı da ikinci İsrail yani Kürdistan'ı kurmak. Bir görevli olarak konuşuyor artık ben bunu söylemek zorundayım. Devlet Bahçeli HTŞ'nin müttefiki, Suriye devletinin düşmanı, İran'ın düşmanı, Rusya'nın düşmanı Türkiye'nin de düşmanı. Şu konuşma Türkiye düşmanı bir konuşmadır. Bu konuşma hükümetin konuşması olursa buradan da Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bu konuşma hükümetin stratejisi olursa bu konuşma Türkiye'yi bölünme tehdidiyle yüz yüze getirir. Türkiye bölünmez. Türkiye bölünmeyecek çünkü Türkiye Devlet Bahçeli'nin eline bırakılmayacak. Türk ordusu da Türkiye'yi bölme planında roller almaz. Türk polisi de almaz. Türk milleti de buna müsaade etmez.”