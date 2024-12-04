Vatan Partisi Öncü Gençlik: "PKK ve HTŞ İsrail'in piyonudur!"

Suriye devletinin üzerine yürüyen HTŞ terör örgütünün aynı zamanda Türkiye'yi hedef aldığını söyleyen Samet Kunt, Suriye'deki cephelere ve Türkiye'nin önündeki seçenek ve çözümlere ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi:

"BU SAVAŞ İSRAİL-SURİYE SAVAŞI"

"HTŞ, İsrail ve Amerika’nın desteğiyle Suriye Arap Cumhuriyeti’ne karşı harekat başlattı. Bu savaş ön cephede Suriye-HTŞ değil, İsrail-Suriye savaşıdır, Halep’e HTŞ değil İsrail girmiştir. HTŞ de PKK da ABD’nin ve İsrail’in piyonlarıdır. HTŞ harekatına selam çakmak, bundan sevinç duymak İsrail’in başarılarından mutluluk duymaktır. Filistin’e karşı İsrail’in yanında taraf almaktır, Türkiye’nin bölünmesine çanak tutmaktır. Ancak sevinçleri kursaklarında kalacak. Suriye Ordusu, İsrail saldırılarını bertaraf edecek. HTŞ, Halep’e ve Hama’ya değil, mezarına girdi. Hep birlikte bunu göreceğiz."

"HEDEF TÜRKİYE-SURİYE-İRAN-IRAK'I BÖLMEK"

"Amerika’nın ve İsrail’in stratejik hedefi; Türkiye’yi, Suriye’yi, İran’ı ve Irak’ı bölerek PKK eliyle ikinci bir İsrail Devletini kurmaktır. Türkiye bugün, sınırlarında yeni bir İsrail Devleti’nin kurulması tehlikesiyle karşı karşıyadır. ABD ve İsrail yanı başımızda silahlarını bize doğrultmuş durumda. Sadece Suriye değil, Güney Kıbrıs’ta ve Yunanistan’da kurdukları askeri üsler de Türkiye’yi tehdit etmektedir."

"SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ, TÜRKİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜDÜR"

"Daha birkaç yıl önce Doğu Akdeniz’de Amerika, İsrail, Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan Nabıl Dina ve Nemesis tatbikatları ile Türkiye’yi hedef aldı. Bugünün en büyük gerçeği, Türkiye’yi bölme tehditlerinin Amerika ve İsrail’den gelmesidir."





"Türkiye, toprak bütünlüğünü Sayın Beşar Esad’ın Cumhurbaşkanı olduğu Suriye Arap Cumhuriyeti ile birlikte sağlayabilir. Suriye’nin toprak bütünlüğü, Türkiye’nin toprak bütünlüğüdür. Suriye Devleti’ne yapılan her saldırı, PKK’nın büyümesine ve güçlenmesine hizmet eder. Suriye’ye karşı askeri harekatlar aynı zamanda Türkiye’ye karşı yapılmıştır. HTŞ ve PKK’nın arasındaki işbirliği, ikisinin de sahibinin İsrail olması tesadüf değil."

"DENKLEM BASİT!"

"Denklem çok basit; Rusya, İran ve Suriye ile el ele verip, PKK’nın ve HTŞ’nin kökünü kazırsak, 2. İsrail planlarını yerle bir ederiz. Türkiye ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü garanti altına alır, İsrail’i ve ABD’yi tarihi bir bozguna uğratırız. Böylece Filistin halkı ile de en büyük dayanışmayı sağlarız. Çünkü İsrail’in Suriye’deki PKK ve HTŞ gibi piyon örgütlerinin ezilmesi, onları bölgede yalnız başına bırakacak ve yenilgiyi Amerika ile birlikte kabul etmek zorunda kalacaklar."

"ABD-İSRAİL PLANLARINA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

"Eğer, ABD-İsrail cephesinde olursak, Suriye Devletine karşı yobaz ve bölücü teröre karşı sessiz kalırsak; Rusya’yı, İran’ı, Suriye’yi, Filistin’i, Lübnan’ı karşımıza alırız ve Türkiye’nin bölünmesine engel olamayız. Er ya da geç Amerikan-İsrail seçeneği değil, Rusya-Suriye seçeneği devreye girecek."



"Buradan İsrail Büyükelçiliği konutu önünden bir kez daha ifade ediyoruz: Türkiye, Türk milleti ve Türk Ordusu; ABD-İsrail planlarına alet olmayacak. Rusya, İran ve Suriye ile birlikte 2. İsrail planlarını bozguna uğratacağız. Vatan Partisi olarak söz veriyoruz; ABD-İsrail planlarına geçit vermeyeceğiz!"



Açıklama sırasında sık sık, "HTŞ-PKK İsrail piyonudur", "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun HTŞ, Kahrolsun İsrail, Kahrolsun PKK" sloganları atıldı.