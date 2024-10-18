Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz; iki devlet, tek millet anlayışına sahip olduğumuz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

Mert Sagit Mert Sagit
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mesajı yayınladı:

"Dostumuz, kardeşimiz; iki devlet, tek millet anlayışına sahip olduğumuz Azerbaycan’ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı, değerli gardaşım İlham Aliyev ve tüm Azerbaycan halkına Türkiye’nin selam ve muhabbetlerini iletiyorum."

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