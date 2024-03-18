Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e tebrik telefonu

Rusya'da seçimleri kazanan Putin'e dünyadan tebrik telefonları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin'i tebrik eden liderler arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e tebrik telefonu
Editör: Uğur Çam
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’i seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerindeki olumlu seyrin yeni dönemde artarak devam edeceğine inandığını belirterek Türkiye'nin Ukrayna’da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

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Kaynak: TRT Haber

# türkiye # rusya # cumhurbaşkanı erdoğan # Putin
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