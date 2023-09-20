Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği! Güney Afrika liderini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Türkevi’nde Güney Afrika Cumhurbaşkanı Matamala Cyril Ramaphosa ile görüşme gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği! Güney Afrika liderini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Türkevi’nde Güney Afrika Cumhurbaşkanı Matamala Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi.

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ERDOĞAN GÜNEY AFRİKA LİDERİNİ KABUL ETTİ

Görüşmede, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ikili ve çok taraflı seviyelerde yürütülen mevcut güçlü ilişkilerin daha da pekiştirilmesine yönelik atılacak adımlar ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel, küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği! Güney Afrika liderini kabul etti - Resim : 2

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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