Antiterör Operasyonu sonrası İlham Aliyev'den açıklama geldi!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'Karabağ'daki Antiterör Operasyonu' sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV'DEN AÇIKLAMA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, antiterör tedbirleriyle düşmanın cezalandırıldığını ve gerekli cevapların verildiğini kaydetti. Aliyev:

- Sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı.

SİVİL HALKA SALDIRILMAYACAK

İlham Aliyev:

- Askerlerimiz zorlu coğrafi bölgelerde, zorlu şartlar altında başarıyla görevlerini gerçekleştirdi. Karabağ'daki sivil halkın korunması için gerekli talimatlar tarafımdan verildi.

"DÜŞMAN SİLAH VE TEÇHİZATLARI YOK EDİLDİ"

Aliyev:

- Operasyonlar sonucunda, düşmanın silah ve teçhizatının bir kısmı yok edildi.10 Kasım 2020'de imzalanan ortak bildiriye aykırı olarak Ermenistan 3 yıl boyunca askeri güçlerini Karabağ'dan çekilmedi.

Aliyev: