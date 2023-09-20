Antiterör Operasyonu sonrası İlham Aliyev'den açıklama geldi!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'Antiterör Operasyonu' sonrası önemli açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 'Karabağ'daki Antiterör Operasyonu' sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV'DEN AÇIKLAMA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, antiterör tedbirleriyle düşmanın cezalandırıldığını ve gerekli cevapların verildiğini kaydetti. Aliyev:
- Sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı.
SİVİL HALKA SALDIRILMAYACAK
İlham Aliyev:
- Askerlerimiz zorlu coğrafi bölgelerde, zorlu şartlar altında başarıyla görevlerini gerçekleştirdi. Karabağ'daki sivil halkın korunması için gerekli talimatlar tarafımdan verildi.
"DÜŞMAN SİLAH VE TEÇHİZATLARI YOK EDİLDİ"
Aliyev:
- Operasyonlar sonucunda, düşmanın silah ve teçhizatının bir kısmı yok edildi.10 Kasım 2020'de imzalanan ortak bildiriye aykırı olarak Ermenistan 3 yıl boyunca askeri güçlerini Karabağ'dan çekilmedi.
Aliyev:
- Yasadışı Ermeni güçlerin, silahlarını bırakarak, topraklarımızdan çıkmaları ve askeri teçhizatlarını teslim etmeleri şartıyla operasyonun duracağını söylemiştim. Karabağ'daki Ermeni ahali de artık rahat nefes alabilecek. Onlar bizim vatandaşımızdır. Ermeni halkı ile hiçbir düşmanlığımız yok. Biz suç rejiminin başındakileri suçladı.