Dışişleri Bakanı Fidan, Irak'a gidecek

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, yarın Bağdat'a ziyaret gerçekleştirecek.

Fidan'ın, ziyaret vesilesiyle, aralarında Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani​​​​​, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in de yer aldığı üst düzey Iraklı yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor.

Görüşmelerde, Türkiye-Irak ikili ilişkilerinin gündeminde öne çıkan başlıklar ve güncel bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Fidan'ın görüşmelerde, Türkiye'nin Irak'la ilişkilerini olumlu bir gündem temelinde ve kurumsal bir çerçevede ilerletme yönündeki iradeyi teyit etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan 2024'te Irak'a gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin ardından bu amaçla kurulan muhtelif işbirliği mekanizmalarını etkin şekilde işletme kararlılığını vurgulaması, Türkiye'nin, Irak'ta güçlükle tesis edilen istikrar ve güvenlik ortamının muhafazasının, bölge için de kritik önem taşıdığı anlayışına sahip olduğunu; bu doğrultuda, İsrail'in bölgedeki saldırganlığının ve Suriye'deki gelişmelerin Irak'ı olumsuz etkilememesi için Sudani hükümetinin sarf ettiği çabaların Türkiye tarafından da desteklendiğini vurgulaması bekleniyor.

Görüşmelerde, Fidan'ın, Irak ve Suriye'deki yeni yönetim arasında yapıcı bir diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri tesis edilmesinin hem iki ülkenin hem tüm bölgenin menfaatine olacağı, bu doğrultuda tüm taraflara gerekli telkinlerde bulunulduğu mesajını vermesi, Irak'la güvenlik, terörle mücadele alanında geliştirilmekte olan anlayış birliğinden ve Irak tarafınca PKK'nın "yasaklı örgüt" ilan edilmesinden duyulan memnuniyetin altını çizmesi, Irak tarafının PKK'yı resmen terör örgütü ilan etmesi ve topraklarından tamamen tasfiye etmesi yönündeki Türkiye'nin nihai beklentisini vurgulaması öngörülüyor.

Ayrıca görüşmelerde Fidan'ın, PKK'nın Türkiye, Irak ve Suriye için ortak tehdit oluşturduğunu; bu terör örgütünün meşruiyet ve zemin kazanma arayışlarına karşı bölge ülkeleri olarak ortak hareket edilmesi gerektiğini aktarması, Türkiye'nin stratejik önem verdiği ve doğal ortağı olduğu Kalkınma Yolu Projesi'ni desteklemeyi sürdürdüğünü teyit etmesi, bu bağlamda, projeye hız kazandırılması için gereken adımları istişare etmesi, Türkiye'nin en önemli ekonomik-ticari ortakları arasında yer alan Irak'la bu alandaki ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi ve bu amaçla ikili ticaretin önündeki suni engellerin kaldırılması yönündeki beklentiyi vurgulaması ve Irak'la Türkiye arasında güçlü bir beşeri köprü niteliği taşıyan Türkmenlerin güvenlik, huzur ve refahına verilen önemin altını çizmesi, bilhassa Kerkük'te Türkmenlerin siyasi temsil ve güvenlik alanındaki beklenti ve endişelerinin giderilmesinin beklendiğini kayda geçirmesi bekleniyor.

İKİLİ İLİŞKİLER KARŞILIKLI TEMASLAR

Türkiye, Irak'la derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip. Irak, 20 milyar dolara varan toplam ticaret hacmiyle, Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları arasında yer alıyor. Türkiye'nin Irak'la ikili ilişkileri ve muhtelif alanlarda tesis ettiği işbirliği, son dönemde kayda değer bir ivmeyle gelişme gösteriyor.

Fidan'ın, ikili çerçevede son olarak 14 Mart 2024'te yaptığı Bağdat ziyaretinde iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması (YDGM) toplantısı düzenlemişti. Bu toplantıda, PKK'ya ilişkin "ortak tehdit" tanımlaması daha da ileri taşınmış; Irak makamları, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin PKK'yı Irak'ta "yasaklı örgüt" ilan eden bir karar aldığını paylaşmıştı. Bu karar Irak'la terörle mücadele ve güvenlik işbirliği açısından kritik bir adım teşkil etmişti.