Başkan Altay’dan Taşoluk Apartmanı faciası açıklaması

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı Taşoluk Apartmanı faciasıyla ilgili, “Olayın idari ve hukuki sürecini yakından takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Mert Sagit Mert Sagit
Başkan Altay’dan Taşoluk Apartmanı faciası açıklaması
Yayınlanma:

Konya’da çöken 4 katlı binadaki arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’dan yeni bir açıklama geldi.

Başkan Altay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şehrimizde dün meydana gelen Taşoluk Apartmanı’nın çökmesiyle ekiplerimiz ilk andan itibaren süratle arama-kurtarma çalışmalarına başladılar. 79 kişinin yaşadığı binada büyük çoğunluk bina çökmeden tahliye olurken, maalesef 5 kişi enkaz altında kaldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 kişi sağ olarak kurtarıldı ve tedavileri devam ediyor. Ne yazık ki 2 kişinin enkaz altından cansız bedenine ulaştık. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Olayın ilk anından itibaren yanımızda olan hemşehrimiz, İçişleri Bakanımız Sayın @AliYerlikaya ’ya teşekkür ediyorum. Bu süreçte cansiperane çalışan AFAD, İtfaiye, Emniyet, Jandarma, 112, UMKE, Kızılay ve STK’larımıza, sahada görev yapan personelimize, dualarıyla yanımızda olan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Olayın idari ve hukuki sürecinin ayrıca takipçisi olacağız. Allah milletimizi korusun, devletimiz daim olsun."
Bağcılar'da ilginç cinayet! Başkasına benzetildiği için bıçaklandıBağcılar'da ilginç cinayet! Başkasına benzetildiği için bıçaklandıYurt
Konya
Günün Manşetleri
Otel yangınıyla ilgili yeni gelişme
2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Hakan Fidan'dan kritik Irak ziyareti
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bolu'daki yangın faciasında Grand Kartal Otel'in sahibinin 'skandal' sözleri ortaya çıktı
Enkazdan kurtarılan 3 kişiyle ilgili açıklama
İstanbul'da servis minibüsü devrildi
Konya'da bina çökmesiyle ilgili yeni gelişme
Ali Yerlikaya'dan çöken binayla ilgili yeni açıklama
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Olympiakos'u devirdi
Çok Okunanlar
1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? 1 milyon TL ve 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Ev almayı planlayanlar dikkat: 1 milyon TL kredinin aylık ödemesi belli oldu Ev almayı planlayanlar dikkat: 1 milyon TL kredinin aylık ödemesi belli oldu
Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları
Uğur İbrahim Altay'dan çöken binayla ilgili açıklama Uğur İbrahim Altay'dan çöken binayla ilgili açıklama
Konya'da bina çökmesiyle ilgili yeni gelişme Konya'da bina çökmesiyle ilgili yeni gelişme