Başkan Altay’dan Taşoluk Apartmanı faciası açıklaması

Konya’da çöken 4 katlı binadaki arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’dan yeni bir açıklama geldi.

Başkan Altay, açıklamasında şunları kaydetti:

"Şehrimizde dün meydana gelen Taşoluk Apartmanı’nın çökmesiyle ekiplerimiz ilk andan itibaren süratle arama-kurtarma çalışmalarına başladılar. 79 kişinin yaşadığı binada büyük çoğunluk bina çökmeden tahliye olurken, maalesef 5 kişi enkaz altında kaldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 kişi sağ olarak kurtarıldı ve tedavileri devam ediyor. Ne yazık ki 2 kişinin enkaz altından cansız bedenine ulaştık. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Olayın ilk anından itibaren yanımızda olan hemşehrimiz, İçişleri Bakanımız Sayın @AliYerlikaya ’ya teşekkür ediyorum. Bu süreçte cansiperane çalışan AFAD, İtfaiye, Emniyet, Jandarma, 112, UMKE, Kızılay ve STK’larımıza, sahada görev yapan personelimize, dualarıyla yanımızda olan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Olayın idari ve hukuki sürecinin ayrıca takipçisi olacağız. Allah milletimizi korusun, devletimiz daim olsun."