Bağcılar'da ilginç cinayet! Başkasına benzetildiği için bıçaklandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde ilginç bir cinayet meydana geldi. Bir grup şüpheli, alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları kişiye benzettikleri Veysel Şirin'i darbedip bıçakladı. Şirin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bağcılar'da ilginç cinayet! Başkasına benzetildiği için bıçaklandı
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'nde önceki gün, Suriye uyruklu şüpheliler, alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları kişiye benzettikleri 27 yaşındaki Veysel Şirin'i darbedip bıçakladı.

Veysel Şirin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 6 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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