Samsunspor'a Emre Kılınç'tan kötü haber
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'a Emre Kılınç'tan kötü haber geldi. Dün akşam oynanan Gaziantep FK maçının ilk yarısında yaşanan pozisyonda Emre Kılınç'ın sağ el ikinci parmak tarak kemiğinde kırık meydana geldiği belirtildi.
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında Reeder Samsunspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Reeder Samsunspor, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Reeder Samsunspor'a tebrübeli oyuncu Emre Kılınç'tan ise kötü haber geldi. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçının ilk yarısında yaşanan pozisyonda Emre Kılınç'ın sağ el ikinci parmak tarak kemiğinde kırık meydana geldiği belirtildi.
Tecrübeli oyuncunun sağlık ekibinin müdahalesiyle karşılaşmayı tamamladığı aktarılan açıklamada, Emre Kılınç'ın cerrahi tedavisine bugün başlanacağı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı