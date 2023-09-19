Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani'yle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani'yle görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü. Görüşmede, düzensiz göçle mücadele konusu ele alındı.

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DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, İTALYAN MEVKİDAŞI TAJANİ'YLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani'yle görüştü - Resim : 2

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