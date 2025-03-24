Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye gidecek

Diplomatik kaynaklara göre, Fidan’ın temaslarında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde stratejik adımların ele alınması ve önümüzdeki dönemde liderler düzeyinde yapılacak ziyaretlerin hazırlıklarının değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca, Ukrayna ve Filistin'deki son gelişmelerin yanı sıra Suriye’deki durum ve bu konularda iş birliği imkanlarının da gündeme geleceği ifade ediliyor.

Bakan Fidan'ın Washington’daki görüşmelerinde, Türkiye’nin bölgesel meselelerdeki pozisyonunu net bir şekilde ortaya koyması ve şu başlıklara vurgu yapması bekleniyor:

Türkiye’nin, Suriye’nin istikrarı ve toprak bütünlüğüne olan desteği,

Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının gerekliliği, insani yardımların artırılması ve yeniden inşa sürecinde iş birliğinin güçlendirilmesi,

DEAŞ’la mücadelede eşgüdümün artırılması ve kampların güvenli yönetimi,

PKK/YPG unsurlarının "SDG" çatısı altından tasfiye edilmesi ve FETÖ ile mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi,

Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalarının altını çizmesi ve ABD’nin ateşkes girişimlerine desteğini vurgulaması,

Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların hızlandırılması için ABD’nin İsrail üzerindeki etkisini kullanmasının önemine dikkat çekmesi,

CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve Türkiye’nin F-35 programına dönüş sürecinin yeniden değerlendirilmesi,

Savunma sanayii iş birliğinde tedarik süreçlerindeki engellerin kaldırılması,

İki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmaya yönelik somut adımların atılması.