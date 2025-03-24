İsrail, Türkiye’nin Suriye’de artan etkisinden rahatsız

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Türkiye’nin yeni Suriye yönetimiyle kurduğu ilişkilere yönelik tutumunu mercek altına aldı.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu, Esad sonrası dönemde Türkiye’nin bölgedeki artan etkisini tehdit olarak değerlendiriyor ve bu konuyu görüşmek üzere güvenlik yetkilileriyle bir araya gelmeye hazırlanıyor.

İsrail’in Kanal 12 televizyonu da Netanyahu’nun, Ankara ile Şam arasındaki yakınlaşmayı yakından takip ettiğini ve bundan duyduğu endişeyi dile getirdiğini aktardı.

Öte yandan, Walla haber sitesi, Suriye yönetiminin Türkiye ile askeri işbirliği konusunda ileri düzeyde görüşmeler yürüttüğünü öne sürdü. Haberde, Şam yönetiminin ekonomik, askeri ve siyasi destek karşılığında Humus’a bağlı Palmira’daki bir askeri üssü Türk ordusuna devretmeyi değerlendirdiği iddia edildi.

Haberde ayrıca, İsrail’in güvenlik toplantılarında, Türkiye’nin Suriye’deki varlığının kaçınılmaz olarak İsrail ile karşı karşıya gelmesine yol açabileceği değerlendirmelerinin yapıldığı belirtildi.