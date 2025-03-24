Adana’da miras kavgası kanlı bitti: Kardeşini öldürdü!
Adana’nın Yumurtalık ilçesinde miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Tarlada başlayan silahlı ve bıçaklı kavgada 42 yaşındaki Yunus Yıkık hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.
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Olay, Adana'nın Yumurtalık ilçesi Asmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Yıkık (42) ve ağabeyi A. Yıkık (44), miras paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle buluştu. Ancak tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Çıkan kavgada silah ve bıçak kullanıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Yunus Yıkık’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri, kardeşini öldürdüğü öne sürülen A. Yıkık’ı ve kavga sırasında yanında olduğu iddia edilen eşi S. Yıkık’ı (39) gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı