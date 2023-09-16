Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! GKRY'den Türkiye'ye karşı dörtlü tatbikat

Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı dörtlü tatbikat yapıldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz'de Fransa, İtalya ve Yunanistan ile oluşturduğu dörtlü inisiyatif çerçevesinde Eunomia adında askeri tatbikat düzenledi.

Tatbikata Fransız Rafale (RAFÂL) savaş uçakları ile Airbus (EIRBAS) A400M nakliye uçakları da dahil olmak üzere deniz ve hava kuvvetleri katıldı.