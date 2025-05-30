Düşman kapıda: ABD ve müteffikleri Yunanistan'a tank, helikopter ve uçak getirdi

Tatbikat eğitimi öncesinde brifing alan askerler, 3 adet UH-60 Black Hawk ve 1 adet CH-47 Chinook tipi helikopterle gerçekleştirilen uygulamalı senaryolarda görev aldı. Eğitimin temelinde, helikopterlere doğru şekilde binme ve inme prosedürleri anlatıldı. Askerler, pervaneleri çalışan helikopterlere gerçek harekât kurallarına uygun şekilde iniş-biniş yaparak tatbikatı icra etti. Tatbikatın bu aşamasına ait çok sayıda görsel de kamuoyuyla paylaşıldı.

Tatbikat kapsamında ayrıca Yunan Ordusu, Leopard 2 tipi tanklarla manevra eğitimi gerçekleştirdi. “Anında Müdahale-25” çerçevesinde Türkiye sınır hattına askeri yığınak yapılması dikkat çekti. Gümülcine ve Dedeağaç limanları üzerinden bölgeye intikal eden askeri unsurlar arasında ABD, Yunanistan, Bulgaristan, Fransa, İspanya ve Gürcistan’a ait birlikler yer aldı.

Tatbikat sahasına konuşlandırılan ekipmanlar arasında yaklaşık 150 farklı cinste tank, yüzlerce zırhlı personel taşıyıcı, onlarca havan, topçu ve roketatar sistemi ile 25 helikopter ve 15 savaş uçağı bulunuyor.

Öte yandan NATO’nun Avrupa’daki askeri varlığını genişletmeyi amaçlayan "Defender Europe 2025" tatbikatı da yaklaşıyor. 9-24 Haziran tarihleri arasında Romanya’da düzenlenecek olan tatbikat, “Kılıç Muhafızı 25” adıyla icra edilecek. Tuna Nehri üzerindeki geçiş noktalarının kontrolü, hava indirme harekâtları, elektronik harp ve siber güvenlik gibi konuların öne çıkacağı tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri de yer alacak.

Tatbikatla ilgili uzmanlar, ABD ve NATO’nun Türkiye sınırında gerçekleştirdiği bu faaliyetlerin, bölgesel güvenlik dengeleri açısından yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.