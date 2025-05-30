Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Bu tabloyu birlikte değiştirebiliriz"

Konuşmasında, İslam dünyasının ekonomik potansiyeline dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajları verdi:

“Müslümanlar olarak dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 25’ini oluşturmamıza rağmen, küresel ekonomideki payımız sadece yüzde 9 seviyesinde. Bu tabloyu değiştirmek için birlikte hareket etmeli, iş birliğimizi artırmalıyız. Zirve boyunca bu ve benzeri pek çok önemli konuyu masaya yatıracağız.”

Türkiye'nin tarih boyunca kültürler ve medeniyetler arasında bir köprü vazifesi gördüğünü vurgulayan Erdoğan, “Ülkemiz, doğu ile batı arasında sadece coğrafi değil, ekonomik ve kültürel bir köprü olma görevini de başarıyla sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

"FAİZE ALTERNATİF ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ"

Faize dayalı ekonomik sistemle mücadele etmiş bir kardeşinizim. Çarpık sisteme daima itiraz ettim, yine itiraz ediyorum. Faizi ve faize dayalı ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi ifade ettim. Muhalefet bunda da hep karşımıza dikildi. Bu milletin hayrına olacak yerli ve milli duruş sergilemediler. Faizsiz ekonomi özlemimi gür şekilde dillendirmeye devam edeceğim. Faize alternatif çözüm üreteceğiz. Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için de mücadeleden geri durmayacağız. İslami ekonomi ilkeleri özgün yapısıyla öne çıkıyor. Ülkemizde katılım bankacılığının yüzde 8,1 oranında kalmasını açıkçası biz yeterli bulmuyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

İçeride Terörsüz Türkiye hedefimize sağlam adımlarla ilerliyoruz. Her şeye karşı çıkan mutlu azınlık dışında siyaset kurumu ve toplumun kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye sürecine destek veriyor. 40 yıl boyunca kayıplarımız haricinde 2 trilyon dolara mal olan beladan kurtulmaya çok yakınız. Dikkatli sabırlı bir süreç yönetimi ile bu sefer menzile varacağımıza inanıyorum.

"ENFLASYONU İNDİRECEĞİZ"

Geride bıraktığımız iki yılda kayda değer mesafe aldığımız ekonomi programımızı hedeflerimize ulaşıncaya kadar uygulamakta kararlıyız. Enflasyonda gözle görülür iyileşmeler kaydettik. Enflasyonu kalıcı şekilde tek haneli rakamlara indireceğiz.

Türk ekonomisi 19 çeyrektir kesintisiz büyüyerek gücünü ispat etti. Biz cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış hükümetiz. Gezi olayları olmasaydı Türkiye çok farklı konumda olurdu.

Ülkemizde bütün umudunu Türk ekonomisini yara almasına bağlamış köhne bir zihniyet var. Ellerine geçirdikleri bu fırsatı Türkiye'ye taş atmakta kullanıyorlar. Kendi seçmenleri bile bunların sorunları çözebileceğine inanmıyor. Tayyip Erdoğan kaybetsin de gerekirse Türkiye batsın anlayışıyla hiçbir yere varamazsınız. Kendi çıkarlarını milletin önüne koyan muhterisler bugüne kadar başarılı olamadı ve olamayacaklardır.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ

Emeklerimizin 4 bin lira olan ikramiyelerinin yarın yatırılmaya başlayacağı müjdesini buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Bayram öncesi ikramiye ödemelerini tamamlayacağız. Emeklilerimizİn yanlarında olmayı sürdüreceğiz.