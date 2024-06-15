Ege sınırında yeni kriz

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ege'de 9 sahada petrol aramak için başvuru yaptı. Yunan basını deniz sınırları anlaşması kapsamında bir sahanın tartışmalı olduğunu gündeme getirdi.

Ege sınırında yeni kriz
Editör: Mert Sagit

TPAO’nun başvurusu Resmi Gazete’de yayımlanmadan hemen önce Yunanistan, Dedeağaç açıklarında tartışmalı bir sahada, “bilimsel araştırma” adı altında yeni bir faaliyete girişti.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege Denizi'nde yeni bir kriz patlak verdi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ege Denizi'nde 9 sahada petrol aramak amacıyla başvuru yaptı.

Türkiye’nin Ege’deki hamlesi, Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan NewsBreak sitesi, Limni Adası çevresinde bulunan bir sahanın tartışmalı olduğunu iddia etti.

Yunan Pentapostagma gazetesi de Dedeağaç ağzındaki deniz yan sınırının 26 Kasım 1926 tarihli Atina Protokolü’ne göre çizilmiş olduğunu öne sürdü. Pentapostagma, Türkiye’nin taraf olmadığı 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni de gündeme getirdi ve anlaşma sağlanamayan alanların eşit uzaklık/ortay hat ilkesine göre belirlenebileceğini yazdı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın başvurusu Resmi Gazete’de yayımlanmadan hemen önce ise Yunanistan, Dedeağaç açıklarında tartışmalı bir sahada, “bilimsel araştırma” adı altında yeni bir faaliyete girişti. Atinaa yrıca bu faaliyet için NAVTEX yayımladı.

NAVTX'e yanıt Türkiye’nin İzmir İstasyonu’ndan geldi. Türkiye’nin mesajında NAVTEX duyurusunun güvenilir olmadığı, söz konusu bölgenin henüz deniz sınırı ile sınırlandırılmadığı belirtildi. Açıklamada "Bölgeye makûl bir mesafe bırakın. Dikkatli olunması tavsiye edilir." ifadelerine yer verildi.

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