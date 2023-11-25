Ege'deki Türk NOTAM'ı Atina'yı Korkuttu

Türkiye, Ege'de yayınladığı son havacılık bildirimi ile 'Uçuş Bilgi Bölgesi'ni bir kez daha dünyaya ilan etti. Türkiye’nin havacılık bildirimi Ege Denizi’ni doğu – batı yönünde ikiye böldü. Türkiye’nin hamlesi Yunanistan’da endişeye neden oldu.



Yunan tarafı ise söz konusu duyuruya, bir karşı bildirim ile yanıt verdi. Yunanistan, Türkiye’nin yayınladığı 'Uçuş Bilgi Bölgesi’nin Atina FIR hattı içinde kaldığını öne sürdü. Burada 'Uçuş Bilgi Bölgesi’ yayınlama yetkisinin Pire'deki Arama ve Kurtarma Operasyon Merkezi'ne ait olduğu iddia edildi.



Türk NOTAM'ı, Yunan basınının da gözünden kaçmadı. Yapılan haberlerde, Erdoğan-Miçotakis görüşmesine iki hafta kala yapılan bu hamlenin, Ankara'nın “revizyonist” politikalarından vazgeçmediğini gösterdiği belirtildi.



Pentapostagma gazetesi, “Sadece bu NOTAM'ın yayınlanması bile Atina FIR'ına ve Yunanistan'ın bu bölgedeki münhasır yargı yetkisine doğrudan bir meydan okumadır” diye yazdı.



Türkiye, 10 mil genişliğindeki Yunan hava sahasını tanımıyor. Çünkü dünyada, karasuları genişliğinin ötesinde bir hava sahası belirleyen ikinci bir ülke daha bulunmuyor. Yunanistan’ın karasuları genişliğinin 6 deniz mili olmasına karşın, ulusal hava sahası genişliğinin 10 deniz mili olduğunu savunuyor. Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın iddiasının uluslararası hukuk çerçevesinde savunulabilir bir yanı bulunmadığını belirtiyor.



