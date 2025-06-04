Erdoğan ile İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü

Görüşmede Türkiye-İran ilişkilerinin geleceği, bölgesel gelişmeler ve küresel meseleler ele alındı. Liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gündeme dair gelişmeler masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde Türkiye-İran ilişkilerinin kurumsal çerçevede daha da güçlenmesi için çalışmaların süreceğini vurguladı. Erdoğan, Pezeşkiyan’a Kurban Bayramı dolayısıyla iyi dileklerini de iletti.