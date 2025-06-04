Kırşehir'de 700 yıl sonra bulundu: 2 kişi gözaltına alındı!

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu bir otomobilde tarihi eser niteliğinde el yazması Tevrat bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kırşehir'de 700 yıl sonra bulundu: 2 kişi gözaltına alındı!
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Yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat’ın deri üzerine yazıldığı ve İbranice metinler ile semboller içerdiği öğrenildi.

Akpınar’da yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1300’lü yıllara ait olduğu tahmin edilen, deri üzerine yazılmış el yazması Tevrat ele geçirildi. Söz konusu Tevrat’ın kapağının ve sayfalarının işlemeli olduğu, içerik kısmının ise tamamen İbranice metinlerden oluştuğu belirtildi.

Olayla ilgili otomobilin sürücüsü H.K. ve yanında bulunan S.G. gözaltına alındı. El konulan tarihi eser, incelenmek üzere Kırşehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Soruşturma jandarma ekipleri tarafından titizlikle sürdürülüyor.

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