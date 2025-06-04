AŞTİ’de sessizlik hâkim: Bayram trafiği bu kez durgun geçti

Tatil süresinin kısa tutulması, vatandaşın seyahat planlarını da sınırladı. Ankara’daki otobüs firmaları, önceki bayram dönemlerinde yaptıkları ek seferlerin bu yıl oldukça azaldığını belirtti.

🎙️ "9 gün olsaydı yoğunluk artardı ama 4 gün yetmedi"

🎙️ "Geçen bayram 400’e yakın ek sefer koymuştuk, bu kez sadece 80 civarındayız"

🎙️ "Okulların kapanmamış olması da talebi etkiledi"

Bazı firma yetkilileri, geçmiş bayramlarda birkaç gün sonrasına bile bilet bulunamadığını hatırlatarak, bu yıl bekledikleri yoğunluğun oluşmadığını ifade etti.

Yolcular ise bilet fiyatlarının yüksekliğinden yakınıyor. Firmalar ise fiyatların Ulaştırma Bakanlığı'nın belirlediği tavan ücret çerçevesinde olduğunu savunuyor.

🎙️ "Normal tavan fiyatı uyguluyoruz, zam yapmadık"

🎙️ "Bayram dışındaki kampanyalı günlerde fiyatlar düşüyor, ama şimdi standart tarifedeyiz"

Ancak bu açıklamalar, vatandaşların tepkisini dindirmedi.

🎙️ "Bir bilet 240 lira, insanlar nasıl gitsin?"

🎙️ "Nevşehir’e öğrenci bileti 50 liraydı, şimdi 500 lira oldu"

🎙️ "4 kişi gidip dönmemiz 6 bin lirayı geçti, bu şehir içi ulaşım hariç"

🎙️ "Bayramda biletler zaten pahalı, üstüne bir de taksi krizi yaşadık"

Tatilin kısa olması, bilet fiyatlarının yüksekliği ve ekonomik koşullar, bu yılki bayram yolculuklarını ciddi şekilde etkiledi. AŞTİ’de yaşanan sessizlik, vatandaşın tatili evde geçirmeyi tercih ettiğini ortaya koydu.