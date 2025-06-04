Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaş ödemelerinde yeni dönem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı yönetmelik değişikliği 4 Haziran 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte, çalışan sayısına göre maaşların nasıl ödeneceğine dair sınırlar yeniden belirlendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaş ödemelerinde yeni dönem
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Artık sadece 3 çalışanı olan işyerlerinde maaş, prim ve ikramiye gibi ödemeler elden yapılabilecek. Çalışan sayısı 4 ve üzeri olan işyerleri için ise banka aracılığıyla ödeme zorunluluğu getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik”te değişiklik yaptı. Yapılan düzenlemeye göre, çalışan sayısına bağlı olarak maaş ödemelerinde elden ödeme sınırı düşürüldü.

Daha önce 5 ve daha az işçisi olan işyerlerinde maaşlar elden ödenebiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile bu sayı 3'e indirildi. Yani artık sadece 3 veya daha az çalışanı olan işverenler maaş ve benzeri ödemeleri elden yapabilecek.

Resmî Gazete’de yer alan açıklamada, ilgili yönetmeliğin 6, 7, 8 ve 10. maddelerinde geçen “en az beş” ifadesinin “en az üç” olarak değiştirildiği belirtildi. Söz konusu değişiklik şu ifadeyle duyuruldu:

“Bu Yönetmelik, yayımı tarihini takip eden ayın başında yürürlüğe girer.”
Buna göre, yeni düzenleme 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütecek.

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