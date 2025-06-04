Amik Ovası'nda verim üçte bire düştü: Çiftçi borçla boğuşuyor

Hatay’daki Amik Ovası’nda buğday hasadı başladı. Ancak üretici ne ürününden ne de kazancından memnun.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Amik Ovası'nda verim üçte bire düştü: Çiftçi borçla boğuşuyor
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Geçtiğimiz yıl dönüm başına ortalama 600 kilogram buğday alınan ovada bu yıl verim 200 kilograma kadar geriledi. Kuraklık, don ve artan maliyetlerle baş etmeye çalışan çiftçiler, bir yandan da açıklanmayan buğday taban fiyatı ve artan borç yükü nedeniyle büyük bir belirsizlik yaşıyor.

Kuraklık vurdu, verim üçte bire düştü
Türkiye'nin en verimli ovalarından biri olarak bilinen Amik Ovası’nda bu sezon üretici umduğunu bulamadı. Özellikle kuraklık ve don nedeniyle birçok tarlada ciddi rekolte kaybı yaşandı.

 “Hasat bitti ama beklediğimiz ürünü alamadık. Her yıl 600 kilo aldığımız tarlalardan bu yıl 200 kiloyu zor topladık. Kuraklık bizi mağdur etti.”
 “Sezon baştan kaybedildi. Önce don vurdu, ardından kuraklık geldi. Verim kaybı çok yüksek.”

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) henüz buğday taban fiyatlarını açıklamadı. Bu durum, çiftçiyi serbest piyasanın insafına bırakmış durumda. Üreticiler, buğdaylarını düşük fiyatlarla elden çıkarmak zorunda kalıyor.

 “Adana ve Hatay biçti ama TMO hâlâ fiyat açıklamadı. Piyasa Antep üzerinden oluşuyor. Ton başına 10-12 bin lira arasında işlem görüyor.”
“11-12 bin liradan kesiliyor ama bu fiyatlar bizi kurtarmıyor. Bir dönümün maliyeti 5 bin lira."

Artan üretim maliyetleri ve düşük kazanç nedeniyle çiftçiler bankalara olan borçlarını ödeyemez hale geldi. Kimi çiftçiler bu yıl tarlasını ekmedi, kimisi ise üretimden tamamen çekilmeyi düşünüyor.

 “En küçük çiftçinin bile milyonluk borcu var. Elektrik parasını peşin ödüyoruz. 16 dönümlük tarlaya 12 bin lira elektrik faturası geldi.”
“Kumlu’da en az bin dönüm arazi boş kaldı. Ekilemeyen araziler yüzde 10’a ulaştı. Pamuk ve mısır ekmeyi bıraktık. Şimdi buğday da gelmedi.”  “Her şey dışa bağımlı oldu. Tarlamızı kiraya vermek zorunda kalıyoruz.”

Amik Ovası’nın üreticisi hem açıklanacak taban fiyatın beklentiyi karşılamasını hem de borçlara yönelik acil çözüm üretilmesini istiyor.

“Devlet desteği şart. Bu şartlarda çiftçi borcunu ödeyemez. Kurumlara yapılan yardımlar çiftçiye de yapılmalı.”
“Taban fiyat en az 16-17 bin lira olmalı. Yetkililer bir an önce fiyatı açıklamalı. Çiftçiye nefes aldıracak bir adım bekliyoruz.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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