Bayram yolculuğuna çıkacaklar dikkat! Uzman isimden hayati uyarılar

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş yollara çıkmaya hazırlanıyor. Seyahat trafiğinin artacağı bu dönemde, uzmanlar sürücüleri olası kazalara karşı uyardı. Araç bakımından yolculuk sırasındaki alışkanlıklara kadar birçok konuda önemli tavsiyeler geldi.

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Bayram yolculuğuna çıkacaklar dikkat! Uzman isimden hayati uyarılar
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Yol ve güvenlik uzmanı Mert İntepe, uzun yola çıkacak vatandaşlara ilk olarak araç bakımı yaptırmaları çağrısında bulundu. “Aracınızdan emin değilseniz, 'tatil dönüşü bakım yaptırırım' diyorsanız, hızınızı düşürün. Hatta yasal hız limitinin de altına inin” diyerek sürücüleri uyardı.

İntepe, yaz aylarında yapılan gündüz yolculuklarında dikkat edilmesi gereken bir başka noktaya daha dikkat çekti. “Güneş tam karşımızdan geliyor, güneş gözlüğümüzü taktık... Yaklaşık 45-50 dakikada bir gözlüğü çıkarın, 5-10 dakika gözlüksüz devam edin. Çünkü gözlük burnumuza baskı yapar, bu da yorgunluğu artırır ve uyku getirir” dedi.

"Yola dinç çıkın, mümkünse çift şoförle gidin"

Sürücülerin yola dinlenmiş şekilde çıkmasının hayati olduğunu belirten İntepe, “Yola çıkmadan önce mutlaka uykunuzu alın. Mümkünse iki şoförle yola çıkın. Sürüşü paylaşmak hem güvenliği artırır hem de yorgunluğu azaltır” dedi. Aynı zamanda, yolculuk sırasında sağ koltuktaki kişinin sürücüyle sohbet ederek dikkat dağılmasını önlemesinin de faydalı olduğunu vurguladı.

"Kısa molalar hayat kurtarır"

Uzun yolculuklarda en az 2-3 saatte bir mola verilmesi gerektiğine dikkat çeken Mert İntepe, “Bir kişi maksimum 2.5 – 3 saat aralıksız araç kullanmalı. Ancak bu süre kişisel deneyim ve fiziksel dayanıklılığa göre değişebilir. Kimi sürücüler 1-1.5 saatin sonunda da ciddi şekilde yorulabilir. Bu nedenle kendi vücudunuzu tanıyarak mola vermelisiniz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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