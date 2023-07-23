Erdoğan ile Putin görüşecek mi? Kremlin'den açıklama geldi

Türkiye'nin aracılığında gerçekleştirilen Tahıl Koridoru Anlaşması, daha önce uzatılmıştı. Dünyanın gözü, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması için Erdoğan'a çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Koridoru'nun bitmesi üzerine Ağustos ayında Türkiye'ye gelmesi beklenen Putin ile önceden telefonla görüşebileceğini duyurmuştu.

PUTİN VE ERDOĞAN GÖRÜŞECEK Mİ?

Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerden gelen Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin ise Peskov, Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme planı olmadığı bilgisini paylaştı.