Erdoğan-Putin görüşmesinde kritik gündem: Ukrayna ve Suriye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Erdoğan-Putin görüşmesinde kritik gündem: Ukrayna ve Suriye
Yayınlanma:

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna’daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye güvenlik güçlerinin Suveyda’dan çekilmesi sonrası yaşanan çatışmaların tüm bölge için tehdit oluşturduğunu belirterek, İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ihlal etmemesinin önemine dikkat çekti.

Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’de istikrarın sağlanması ve ülkenin yeniden ayağa kalkması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşında üçüncü tur müzakerelerin kritik önemde olduğunu vurgulayan Erdoğan, tarafların uygun tarihler belirlemesi halinde Türkiye’nin İstanbul’da görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz konuştu: “Azerbaycan gazı Suriye’nin karanlığını aydınlatacak”Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz konuştu: “Azerbaycan gazı Suriye’nin karanlığını aydınlatacak”Gündem
türkiye rusya
Günün Manşetleri
Gazze’de yardım dağıtımına saldırı
Bakan Tekin'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
“Azerbaycan gazı Suriye’nin karanlığını aydınlatacak”
Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı
Memur-Sen hükümetin zam teklifini reddetti
Ekrem İmamoğlu adaylıktan çekiliyor mu?
Yasa dışı bahisle mücadelede yeni adım
21 ilde yasa dışı bahis operasyonu
20 Ağustos hava durumu
Hamas’ı yenmek kesin değil
Çok Okunanlar
Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı
Altın fiyatları yükselişte mi? Altın fiyatları yükselişte mi?
20 Ağustos hava durumu 20 Ağustos hava durumu
İşte bankaların kazandırdığı tutarlar! İşte bankaların kazandırdığı tutarlar!
Benzine ve motorine zam mı geldi? Benzine ve motorine zam mı geldi?