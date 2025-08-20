Erdoğan-Putin görüşmesinde kritik gündem: Ukrayna ve Suriye

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna’daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye güvenlik güçlerinin Suveyda’dan çekilmesi sonrası yaşanan çatışmaların tüm bölge için tehdit oluşturduğunu belirterek, İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ihlal etmemesinin önemine dikkat çekti.

Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’de istikrarın sağlanması ve ülkenin yeniden ayağa kalkması için çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşında üçüncü tur müzakerelerin kritik önemde olduğunu vurgulayan Erdoğan, tarafların uygun tarihler belirlemesi halinde Türkiye’nin İstanbul’da görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.