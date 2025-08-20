Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz konuştu: “Azerbaycan gazı Suriye’nin karanlığını aydınlatacak”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da düzenlenen “Cep Kitapları” projesinin tanıtımında yaptığı konuşmada, Azerbaycan’dan gelen doğal gazın Türkiye üzerinden Suriye’ye sevk edileceğini belirterek, “Azerbaycan’dan gelen gaz, Suriye’de elektrik enerjisine dönüşmüş olacak ve uzun süre zalim bir rejim altında, büyük sıkıntılar yaşamış olan Suriye halkının karanlığını aydınlatacak inşallah. Azerbaycan doğal gazının Türkiye üzerinden Suriye’ye sevki bu anlamda çok kıymetli. Bunu da yakından takip ediyoruz” dedi.

“CEP KİTAPLARI” PROJESİ TANITILDI

Ankara’da, SOCAR Türkiye’nin sosyal sorumluluk projesi olarak ODTÜ işbirliğiyle hayata geçirdiği “Cep Kitapları” projesinin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında, yönetimden pazarlamaya, finansal okuryazarlıktan iletişime, ekip çalışmasından liderliğe uzanan konuları kapsayan eserler Türkçeye kazandırıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu projenin ilhamını Azerbaycan’da Ekonomi Bakanlığı ile İhracat ve Yatırım Teşvik Fonu’nun desteğiyle hayata geçirilen benzer bir çalışmadan aldığını ifade ederek, SOCAR Türkiye ve ODTÜ’ye teşekkür etti.

Yılmaz, Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin enerji güvenliği açısından kritik olduğunu belirtti. “Küresel jeopolitik gelişmeler, enerji güvenliği konusunda Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin hem ülkelerimiz hem de bölgemizin refahı bakımından kilit önemde olduğunu ortaya koymuştur” dedi.

Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum ve TANAP projelerinin önemine vurgu yapan Yılmaz, SOCAR’ın Türkiye’de 18 milyar doları aşan yatırımlarıyla “ülkemizde en çok yatırım yapan yabancı şirket” konumunda olduğunu söyledi.

“CARİ AÇIĞIN AZALTILMASINDA ÇOK ÖNEMLİ”

SOCAR Türkiye’nin yaklaşık 7 milyar dolarlık ilave petrokimya yatırımı planladığını aktaran Yılmaz, “İnşallah bu proje en kısa sürede hayata geçer. Özellikle cari açığımızın azaltılmasında bu projeler çok çok önemli. Burada yapılacak her bir dolarlık üretim, cari açığımızı aşağı çekecek, Türkiye’nin makro ekonomik istikrarına da katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.

“AZERBAYCAN VE TÜRKMEN GAZI İÇİN YENİ ADIMLAR”

Doğal gaz işbirliğine dikkat çeken Yılmaz, “Azerbaycan’ın daha büyük hacimlerde gaz tedarik edebilmesi için gerçekleştirilecek yatırımlar ve Türkmen gazının tüm tarafların yararına olacak şekilde Azerbaycan ve Türkiye üzerinden ihracı hususunda işbirliğimizi geliştirmemiz, önümüzdeki yıllarda birlikte atacağımız en önemli adımlar arasında yer almaktadır” dedi.

Azerbaycan’dan gelen gazın Türkiye üzerinden Suriye’ye ulaştırılmasının önemini yineleyen Yılmaz, bunun hem bölgesel enerji arz güvenliği hem de insani açıdan kritik bir adım olduğunu vurguladı.

Yılmaz, Kafkaslar’da imzalanan son ortak bildirilerin bölgede kalıcı istikrar için önemli olduğunu kaydederek, “Kafkaslarla ilişkilerimizin gelişmesi, Türkiye içindeki bölgesel kalkınma hedeflerimize de hizmet edecektir. Özellikle Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere ortalamanın altında kalan bölgelerimizin Türkiye ortalamalarına yaklaşmasına katkıda bulunacaktır” diye konuştu.

“CEBİNİZE SIĞACAK KİTAPLAR, UFUK AÇACAK BİR PROJE”

Konuşmasının sonunda “Cep Kitapları” projesine değinen Yılmaz, “Cebinize sığacak kadar pratik, ufkumuzu genişletecek kadar güçlü bu kaynakların Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna önemli katkılar sunacağına inanıyorum” dedi.

Tanıtım töreninde SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de birer konuşma yaptı.