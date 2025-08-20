Eşi benzeri yok! Bu parkta elmas bulursanız sizin oluyor

ABD’deki Arkansas eyaletinde bulunan Elmas Krateri Eyalet Parkı, ziyaretçilerin buldukları elmasları yanlarında götürebildikleri tek halka açık elmas madeni olarak dikkat çekiyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eşi benzeri yok! Bu parkta elmas bulursanız sizin oluyor
Yayınlanma:

Murfreesboro yakınlarında yer alan 37 dönümlük alan, yaklaşık 100 milyon yıl önce patlayan volkanik bir bacanın yüzeye taşıdığı elmasları barındırıyor. Bölge, 1906’da ilk elmasın keşfiyle madenciliğe açılmış olsa da düşük verim nedeniyle kâr edemedi. 1972’de eyalet tarafından park hâline getirilen alan, bugüne kadar 35 binden fazla elmasın bulunduğu bir cazibe merkezi haline geldi. Parkın en ilginç kuralı ise oldukça basit: Ne bulursanız sizin.

NTV’ye göre, Elmas Krateri Eyalet Parkı’nda ziyaretçiler, motorlu araçlar dışında her türlü el aletiyle arama yapabiliyor. Yanlarında getirdikleri veya parkta kiraladıkları kürek, kova ve elekle çalışmalarına izin veriliyor. Ayrıca ametist, kuvars, akik ve granat gibi diğer değerli taşları bulmak da mümkün. Park yönetimi, elmasların yüzeye çıkmasını kolaylaştırmak için araziyi düzenli olarak sürüyor.

Parkta keşfedilen en büyük elmas 1924’te çıkarılan 40,23 karatlık “Uncle Sam” oldu. Son yıllarda da sarı ve beyaz renkte birkaç karatlık elmaslar bulundu. 2024’te ise bir ziyaretçi 7,46 karatlık elmasıyla manşetlere çıktı. Parkta ortalama olarak her gün bir ya da iki elmas bulunuyor.

İstanbul’da su krizi kapıda mı? Barajlar son 10 yılın en düşük seviyesindeİstanbul’da su krizi kapıda mı? Barajlar son 10 yılın en düşük seviyesindeYurt
İş insanı Gökalp İçer ile yasaklı madde kullandığı iddia edilmişti: Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybettiİş insanı Gökalp İçer ile yasaklı madde kullandığı iddia edilmişti: Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybettiGündem
abd elmas
Günün Manşetleri
Gazze’de yardım dağıtımına saldırı
Bakan Tekin'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
“Azerbaycan gazı Suriye’nin karanlığını aydınlatacak”
Türkiye’nin vergi rekortmenleri açıklandı
Memur-Sen hükümetin zam teklifini reddetti
Ekrem İmamoğlu adaylıktan çekiliyor mu?
Yasa dışı bahisle mücadelede yeni adım
21 ilde yasa dışı bahis operasyonu
20 Ağustos hava durumu
Hamas’ı yenmek kesin değil
Çok Okunanlar
Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı Vatandaş dikkat! Önümüzdeki ay fiyatı artacak ürünler açıklandı
Altın fiyatları yükselişte mi? Altın fiyatları yükselişte mi?
20 Ağustos hava durumu 20 Ağustos hava durumu
İşte bankaların kazandırdığı tutarlar! İşte bankaların kazandırdığı tutarlar!
Benzine ve motorine zam mı geldi? Benzine ve motorine zam mı geldi?