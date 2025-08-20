Eşi benzeri yok! Bu parkta elmas bulursanız sizin oluyor

Murfreesboro yakınlarında yer alan 37 dönümlük alan, yaklaşık 100 milyon yıl önce patlayan volkanik bir bacanın yüzeye taşıdığı elmasları barındırıyor. Bölge, 1906’da ilk elmasın keşfiyle madenciliğe açılmış olsa da düşük verim nedeniyle kâr edemedi. 1972’de eyalet tarafından park hâline getirilen alan, bugüne kadar 35 binden fazla elmasın bulunduğu bir cazibe merkezi haline geldi. Parkın en ilginç kuralı ise oldukça basit: Ne bulursanız sizin.

NTV’ye göre, Elmas Krateri Eyalet Parkı’nda ziyaretçiler, motorlu araçlar dışında her türlü el aletiyle arama yapabiliyor. Yanlarında getirdikleri veya parkta kiraladıkları kürek, kova ve elekle çalışmalarına izin veriliyor. Ayrıca ametist, kuvars, akik ve granat gibi diğer değerli taşları bulmak da mümkün. Park yönetimi, elmasların yüzeye çıkmasını kolaylaştırmak için araziyi düzenli olarak sürüyor.

Parkta keşfedilen en büyük elmas 1924’te çıkarılan 40,23 karatlık “Uncle Sam” oldu. Son yıllarda da sarı ve beyaz renkte birkaç karatlık elmaslar bulundu. 2024’te ise bir ziyaretçi 7,46 karatlık elmasıyla manşetlere çıktı. Parkta ortalama olarak her gün bir ya da iki elmas bulunuyor.