İstanbul’da su krizi kapıda mı? Barajlar son 10 yılın en düşük seviyesinde

Uzmanlar, yoğun sıcak hava ve günlük yaklaşık 3,5 milyon metreküplük su tüketiminin bu düşüşte etkili olduğunu belirtiyor. Bu durum, son 10 yılın ağustos ayları içinde kaydedilen en düşük ikinci baraj doluluk seviyesi olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Nisan’da yüzde 82,22 olarak ölçülen baraj doluluk oranları, yaz aylarının yüksek tüketimi ve sıcak hava etkisiyle hızlı bir düşüş gösterdi.

20 Ağustos 2025 baraj doluluk oranları

20 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 44,83 olarak ölçüldü. Baraj bazında doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı: %42,53

Darlık Barajı: %57,07

Elmalı Barajı: %63,79

Terkos Barajı: %50,28

Alibey Barajı: %28,6

Büyükçekmece Barajı: %45,49

Sazlıdere Barajı: %40,11

Istrancalar Barajı: %28,99

Kazandere Barajı: %28,11

Pabuçdere Barajı: %36,95

Uzmanlar, su tasarrufu çağrısını tekrarlarken İstanbul halkını dikkatli tüketim konusunda uyarıyor.